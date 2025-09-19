X Factor la ligure Sofia conquista i giudici

C'è anche un po' di Liguria in questa edizione di X Factor, il celebre talent in onda in queste settimane su Sky.Il programma è nella fase delle audizioni, vale a dire che i giudici stanno promuovendo (o bocciando) chi potrà partecipare alla gara vera e propria. E nella puntata di ieri sera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: factor - ligure

Maxi operazione della Polizia di Stato al confine ligure: cinque arresti e oltre 500 persone identificate Oltre 100 operatori della Polizia di Frontiera, supportati da più di 60 pattuglie e personale specializzato Vai su Facebook

Dalla Riviera ligure al palco di #XF2025: Sofia Maceri porta “Skinny Love” e conquista i giudici con la sua delicatezza. Che ne pensate della sua audizione? - X Vai su X

X Factor, la ligure Sofia conquista i giudici; Sofia Maceri di Taggia emoziona X Factor con 'Skinny Love'; Affari Tuoi: Martina si accontenta di 75mila euro, ma nel suo pacco c’erano 200mila.

“X Factor 2025”, Sofia e la sua inseparabile spazzola: «Se non pettino la frangia, non canto bene» - È il caso di Sofia Maceri, 21enne di Torino e tra le protagoniste della seconda puntata di Audizioni di X Factor 2025. Da iodonna.it

Ritmica: Iako di X Factor canta 'Il Mondo' con Sofia Raffaeli - Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri sono nel gruppo B che comincia alle 12. Scrive ansa.it