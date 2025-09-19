X Factor decollo scoppiettante Tra Paola e Gabbani volano scintille d’amore?

Seconda puntata di Audition di X Factor 2025 e due certezze: il livello dei cantanti è sempre più alto e la giuria promette benissimo. La new entry Francesco Gabbani non solo si sta dimostrando competente e centrata, ma le scaramucce con Paola sono diventate un tormentone. Che stia nascendo un amore? Le nostre pagelle. GIORGIA: Al secondo anno di (confermata a furor di popolo) conduzione sembra che regga il programma da anni: perfettamente a suo agio, materna quanto basta coi cantanti, complice con la giuria, Giorgia è nata per questo e lo abbiamo scoperto troppo tardi. La vogliamo subito a Sanremo! VOTO: 10 JAKE LA FURIA: Il trapper (a suo orgogliosamente dire) tamarro dà sicuramente il suo meglio – lo avevamo già notato l’anno scorso – alle Audition, forse perché meno preso dall’ansia di prestazione della gara si lascia andare e lascia soprattutto libera la sua ironia e le sue perle impagabili. 🔗 Leggi su Dilei.it

