X Factor 2025 | trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition

Comingsoon.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition è stata appassionante e intensa. Con 523 mila spettatori medi e un vero e proprio boom sui social, la serata di ieri conferma l'alto gradimento di un talent show unico e irripetibile, che continuerà il prossimo giovedì sempre su Sky Uno e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

x factor 2025 trionfo per la seconda puntata di x factor dedicata alle audition

© Comingsoon.it - X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition

In questa notizia si parla di: factor - trionfo

X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition; X Factor 2025 torna stasera con le seconde Audizioni: ecco cosa vedremo; X Factor 2025 – Trionfo per gli Abat Jour di Frasso Sabino: 4 sì e standing ovation.

x factor 2025 trionfoX Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition - Con 523 mila spettatori medi e un vero e proprio boom sui social, la serata di ieri conferma l'alto gradimen ... Come scrive comingsoon.it

x factor 2025 trionfoX Factor 2025, seconda puntata di Audizioni: talento e storie conquistano giudici e pubblico - La seconda puntata di X Factor 2025 conquista pubblico e social: 523 mila spettatori e oltre 329 mila interazioni. Secondo lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Trionfo