L’italogiapponese Mayu Lucisano, 25 anni di Milano, ha raccolto – sul palco delle Audizioni di X Factor 2025 di ieri giovedì 18 settembre la seconda puntata su Sky e in streaming su NOW – applausi e complimenti con la sua personale versione di “Cheyenne” di Francesca Michielin e Charlie Charles. Appena conclusa l’esibizione, la giovane è esplosa in un pianto irrefrenabile, “consolata” dal giudice Jake La Furia: 4 sì per lei e non poteva che andare così, Mayu tornerà per i Bootcamp. La seconda parte di Audizioni, ieri su Sky Uno+1 e on demand, ha ottenuto una media di 523mila spettatori con il 2,6% di share. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2025, Mayu Lucisano scoppia a piangere dopo aver cantato davanti ai quattro giudici – VIDEO

