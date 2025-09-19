X Factor 2025 | la seconda serata di Audizioni tra talento e sorprese

Prossimo appuntamento il 25 settembre. Secondo appuntamento con le Audizioni di X Factor 2025: anche questa volta, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – i quattro giudici del talent Sky Original prodotto da Fremantle – si sono trovati di fronte a un mix di talento, emozioni e performance inattese. A guidare la serata con energia e carisma, sempre Giorgia, capace di muoversi con naturalezza tra palco e backstage. Al centro restano i concorrenti, con le loro voci e le loro storie. Tra i più applauditi e promossi al turno successivo: Francesco Di Fiore, 18 anni da Livorno, che ha emozionato tutti e quattro i giudici con “Before You Go” di Lewis Capaldi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

