X Factor 2025 il racconto della seconda puntata di audizioni

Secondo appuntamento con le Audizioni di X Factor 2025, ecco chi ha convinto i giudici e ha accesso alla fase successiva del talent. Secondo appuntamento con le Audizioni di X Factor 2025. Anche in questa nuova, lunga, carrellata di aspiranti concorrenti, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi – i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle – si son ritrovati davanti tanto talento e tante esibizioni sorprendenti. Ad accompagnare gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo fino a un metro dal palco, l’energia e il carisma di Giorgia. La seconda parte di Audizioni, ieri su Sky Uno+1 e on demand, ha ottenuto una media di 523mila spettatori con il 2,6 % di share. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, il racconto della seconda puntata di audizioni

In questa notizia si parla di: factor - racconto

Giorgio Campagnoli - “Sui Muri” degli Psicologi - Audizioni X Factor 2025 Giorgio, con la sua storia tormentata e la sua esibizione struggente, ci ha fatto sorridere il cuore Ogni giovedì #XF2025 su Sky e NOW Vai su Facebook

A X Factor 2025 la 19enne Mayu Lucisano emoziona con Cheyenne di Francesca Michielin: tra origini giapponesi e napoletane conquista i giudici e scoppia in lacrime tra gli applausi Ti ha colpito la sua esibizione? - X Vai su X

