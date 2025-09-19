WWE | Worlds Collide fa numeri enormi su YouTube
La WWE ha diffuso venerdì un comunicato stampa per celebrare il successo straordinario dell’evento WWE x AAA Worlds Collide della scorsa settimana, trasmesso su YouTube. La compagnia ha annunciato che lo show “ha stabilito un record per il più alto numero di spettatori simultanei nella storia dell’evento”, raggiungendo un picco di 773.000 visualizzazioni live sui canali YouTube della WWE, WWE Español, AAA e sulla pagina Facebook della AAA. Questo risultato supera il precedente record di 764.389 visualizzazioni simultanee registrato durante l’evento Worlds Collide di giugno a Inglewood, California. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
