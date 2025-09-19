WWE | Un match titolato in bilico per Wrestlepalooza

La WWE starebbe ancora riflettendo sulla possibilità di inserire o meno uno dei match che ha costruito nelle ultime settimane per la card di Wrestlepalooza. Parliamo della sfida per il match titolato tra Tiffany Stratton, Nia Jax e Jade Cargill. Le tre donne hanno avuto molteplici intrecci tra di loro nelle ultime settimane, con anche il match di venerdì a SmackDown tra Tiffany e Jade che è stato poi conclusco con doppio count-out e con l’intervento di Nia Jax che ha pestato entrambe le contendenti. Tiffany combatterà a Wrestlepalozza?. Secondo quanto riportato da Fightful Select, il motivo per cui la WWE sarebbe ancora indecisa sulla possibilità di inserire il match nel grande PLE di sabato notte è legata alle condizioni di Tiffany Stratton. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

