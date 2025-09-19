WWE | I sostenitori di Dragon Lee contro Andrade e dubbi sulle accuse sul suo inglese

Il secondo stint di Andrade alla WWE si è concluso nel peggiore dei modi, con il suo licenziamento a causa di problemi dietro le quinte. Dopo la sua uscita, sembra che alcune persone all’interno della WWE siano rimaste amareggiate, ritenendo che Dragon Lee meritasse di occupare il posto di rilievo che era stato dato ad Andrade. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, il ritorno di Andrade, iniziato alla Royal Rumble 2024, era partito molto bene ma ha presto perso slancio. Ha disputato una serie di Best-Of-Seven contro Carmelo Hayes e ha lottato a WrestleMania 40, facendo squadra con Rey Mysterio per affrontare Dominik Mysterio e Santos Escobar. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

