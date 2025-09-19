WrestleMania 2027 | grande show a Riyadh in Arabia Saudita

Lo spettacolo di WrestleMania è pronto a ‘sbarcare’ più carico che mai in Arabia Saudita: un debutto storico previsto per il 2027. Eh già, da quasi quarant’anni, WrestleMania costituisce il gioiello più prezioso dell’intrattenimento sportivo. Nato nel 1985, l’evento è cresciuto fino a trasformarsi da semplice show di wrestling a fenomeno culturale. Un fenomeno capace di riempire stadi con 80.000 spettatori, attirare milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ma anche di lasciare momenti indelebili nella storia della cultura pop. Per la prima volta in assoluto, WrestleMania varcherà i confini del Nord America. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - WrestleMania 2027: grande show a Riyadh, in Arabia Saudita

