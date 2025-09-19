WRC – Martijn Wydaeghe ne ha abbastanza

Toyota domina la stagione, Hyundai in crisi profonda. Il navigatore di Thierry Neuville chiede al team di intervenire per rendere più competitiva la vettura. Nel Mondiale Rally 2025 la Toyota ha conquistato la vittoria in tutti gli appuntamenti della stagione, ad eccezione del Rally di Grecia, dove Ott Tänak era riuscito a interrompere momentaneamente l’egemonia . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

