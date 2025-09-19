Woody Allen sulla cancel culture e gli attori che lo hanno rinnegato | Stanno sbagliando e forse un giorno lo capiranno

In un'intervista rilasciata durante la promozione del suo primo romanzo Che succede a Baum? Woody Allen ha parlato degli attori che, credendo che avesse molestato sessualmente sua figlia adottiva Dylan, hanno dichiarato di essersi pentiti di aver lavorato con lui. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Woody Allen sulla cancel culture e gli attori che lo hanno rinnegato: "Stanno sbagliando e forse un giorno lo capiranno"

