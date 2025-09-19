Woody Allen contro la cultura della cancellazione | Se un attore non vuole lavorare con me fa un errore

Woody Allen torna a far parlare di sé per riaffermare le proprie posizioni, tra difesa personale, scontri con Hollywood e un intreccio tra realtà e finzione che riflette la sua vita. Il regista Woody Allen, in un'intervista al Wall Street Journal, ha definito la cancel culture "stupida", sostenendo che gli attori che rifiutano di lavorare con lui stanno commettendo un errore. Le accuse e il suo nuovo romanzo accendono di nuovo il dibattito. Il peso delle accuse e il bersaglio della cancel culture Il regista Woody Allen, da anni al centro di accuse di abusi sessuali nei confronti della figlia adottiva Dylan Farrow - accuse da lui sempre respinte - ha commentato con parole dirette il suo ostracismo a Hollywood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Woody Allen contro la cultura della cancellazione: "Se un attore non vuole lavorare con me, fa un errore"

Woody Allen contro la cultura della cancellazione: "Se un attore non vuole lavorare con me, fa un errore" - Woody Allen torna a far parlare di sé per riaffermare le proprie posizioni, tra difesa personale, scontri con Hollywood e un intreccio tra realtà e finzione che riflette la sua vita. Come scrive movieplayer.it

