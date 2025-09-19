Wired Next Fest 2025 Trentino il concerto di Giorgio Poi in duo e Maria Chiara Argirò e tutte le voci della musica

Wired.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli ospiti, anche Tredici Pietro, I Ministri, Angela Baraldi, Maurizio Carucci. I Crookers in uno speciale dj-set, mentre Davide Borri si cimenta in una originale rassegna stampa. 🔗 Leggi su Wired.it

wired next fest 2025 trentino il concerto di giorgio poi in duo e maria chiara argir242 e tutte le voci della musica

© Wired.it - Wired Next Fest 2025 Trentino, il concerto di Giorgio Poi (in duo) e Maria Chiara Argirò e tutte le voci della musica

In questa notizia si parla di: wired - next

Amazon Prime Day 2025, le migliori offerte scelte da Wired

Le 40 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025 scelte da Wired

Wired Next Fest Trentino 2025, i primi nomi di chi ci sarà

Il concerto di Giorgio Poi (in duo) e Maria Chiara Argirò. E tutte le voci della musica al Next Fest 2025 Trentino; Chi parla di scienza, salute e innovazione al Next Fest 2025 Trentino; Chi seguire al Next Fest 2025 Trentino se ti interessi di tv, social e libri.

wired next fest 2025Chi seguire al Wired Next Fest 2025 Trentino se ti interessi di tv, social e libri - Dalla patrona di Miss Italia Patrizia Mirigliani, al maestro pasticcere Iginio Massari, da Gli audio di mio padre all'attrice Michela Andreozzi ... Scrive wired.it

wired next fest 2025Chi parla di politica e diritti al Wired Next Fest 2025 Trentino - Noi di Wired amiamo la tecnologia e stavolta la utilizziamo al meglio per personalizzare i contenuti in base ai vostri interessi, offrendovi un'informazione di qualità. Secondo wired.it

Cerca Video su questo argomento: Wired Next Fest 2025