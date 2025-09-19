Winlet il dispositivo antiaggressione creato in Italia sbarca all’estero

(Adnkronos) – in collaborazione con Winlet Una storia di innovazione, impegno sociale e imprenditorialità italiana varca oggi i confini nazionali. Winlet, il dispositivo antiaggressione brevettato e prodotto da una start-up milanese, dopo aver registrato un ampio consenso in Italia, è pronto a sbarcare all’estero, con un primo approdo in tutti i Paesi dell’ex Jugoslavia. In . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: winlet - dispositivo

Winlet, il dispositivo antiaggressione creato in Italia sbarca all'estero; Milano Cortina 2026, aperti i primi negozi ufficiali delle Olimpiadi; Ucraina, Ue adotta nuove sanzioni su Russia. 007 Gb: Pace? Putin ci prende in giro.

Winlet, il dispositivo antiaggressione creato in Italia sbarca all'estero - Ideato da Pier Carlo Montali, debutta sui mercati internazionali. Da adnkronos.com

Il bracciale antiaggressione Winlet ora spopola anche tra aziende - WinLet continua a cavalcare l’onda del successo: in primo luogo ha spopolato tra i giovanissimi, sia ragazzi che ragazze, che in più di un’occasione hanno ... notizie.tiscali.it scrive