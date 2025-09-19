Wine Spot vino e storia al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi

Wine Spot: tra calici d’autore e memorie eterne al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi. Un appuntamento con le eccellenze enologiche ma anche con la storia. È questo l’obiettivo prefissato da Drop Eventi e VitignoItalia che sabato 20 settembre, dalle ore 18.00 alle 24.00, organizzeranno una nuova tappa di Wine Spot, dopo il successo registrato a Villa Campolieto, presso il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, nel cuore di Piedigrotta (Na). “ È incomprensibile come tantissimi concittadini non conoscano tante bellezze della nostra città, per questo motivo abbiamo deciso di portare il nostro riunissimo format in una delle cornici più suggestive della città, trasformando luoghi d’arte e cultura in scenari di esperienza sensoriale – spiegano gli organizzatori –. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Wine Spot – Degustazione Libera al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi Piedigrotta – Salita della Grotta, 20, Napoli ? Sabato 20 Settembre 2025 Dalle 18:00 alle 24:00 Durante la serata potrai vivere: Degustazioni libere di vini pregiati selezion

