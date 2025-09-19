WindTre rinnova per l’ottavo anno consecutivo la partnership con AC Monza
ROMA – WindTre annuncia il rinnovo, per l’ottavo anno consecutivo, della partnership con AC Monza, confermando il proprio ruolo di Main Partner per la stagione sportiva 20252026. L’accordo rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno di WINDTRE nel promuovere iniziative di valore nel panorama sportivo nazionale. Attraverso questa collaborazione, l’azienda intende sostenere e valorizzare i principi di impegno e passione, che trovano espressione anche nel contesto sportivo. Nel corso della stagione, il brand WINDTRE sarà visibile all’interno dell’U-Power Stadium in occasione di tutte le gare casalinghe disputate da AC Monza nel Campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
