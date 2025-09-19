Wilma Goich al veleno contro l’ex marito Edoardo Vianello | Quando è morta nostra figlia lui non c’era

Wilma Goich ha raccontato il dolore per la morte della figlia Susanna e l’amarezza dell’assenza dell’ex marito Edoardo Vianello: «Mia figlia Susanna aveva 49 anni quando è morta, ha lasciato un figlio che vive con me. Ho scritto una lettera ad Edoardo alla quale non ha mai risposto. Sono 5 anni che aspetto una sua telefonata, non è stato presente quando è morta nostra figlia». Vianello aveva detto che non riusciva a vedere la figlia in quelle condizioni, ma lei: «Lui dice che non ha avuto il coraggio di vedere la figlia che stava morendo, qui stiamo parlando di un padre che sapeva che la figlia stava andando via. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

