Wicked | Empire dedica la copertina alla Parte 2
Empire Magazine ha dedicato la copertina del prossimo numero a Wicked – Parte 2, l’atteso capitolo conclusivo del film fenomeno del 2024. Dopo aver conquistato il botteghino – e la critica – lo scorso anno, le avventure canterine di Cynthia Erivo e Ariana Grande – rispettivamente nei panni di Elphaba e Glinda – sono pronte a tornare nelle sale a novembre per l’ultimo atto di una saga fantastica. A tal proposito, Empire ha cavalcato l’entusiasmo degli appassionati per mostrare due copertine ricchi di colori, ed riferimento storico alla celebre strada di mattoni dorati che porta alla Città di Smeraldo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: wicked - empire
C'è attesa per vedere il concludersi della storia di #Wicked, solido adattamento del musical teatrale ispirato al Mago di Oz. Wicked Parte 2 (Wicked for Good) arriva in sala il 20 novembre, così Empire Online ha chiesto al regista Jon M. Chu cosa aspettarsi. http - X Vai su X
BASS BOX GREENLIGHT SOUND SYSTEM WICKED AND BONNY ROOTS REV DREADLIONSOUND BLUE ZONE Vai su Facebook
Wicked | Empire dedica la copertina alla Parte 2; Jurassic World: La Rinascita | La cover del numero di Empire.