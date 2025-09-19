Wicked | Empire dedica la copertina alla Parte 2

Empire Magazine ha dedicato la copertina del prossimo numero a WickedParte 2, l’atteso capitolo conclusivo del film fenomeno del 2024. Dopo aver conquistato il botteghino – e la critica – lo scorso anno, le avventure canterine di Cynthia Erivo e Ariana Grande – rispettivamente nei panni di Elphaba e Glinda – sono pronte a tornare nelle sale a novembre per l’ultimo atto di una saga fantastica. A tal proposito, Empire ha cavalcato l’entusiasmo degli appassionati per mostrare due copertine ricchi di colori, ed riferimento storico alla celebre strada di mattoni dorati che porta alla Città di Smeraldo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

