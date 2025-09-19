Sposarsi in autunno o in primavera vuol dire poter contare su un’atmosfera romantica e decadente, che per molti aspetti sembra avere quasi un’aura “magica”. Per questo motivo, molti sposi decisi a pronunciare il fatidico sì in questi mesi scelgono il tema whimsical per le loro nozze. Resa popolare dai social, quest’estetica ricercata e fiabesca rappresenta un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di fiori d’arancio dall’aspetto sognante e surreale. Ma come si può adattare il tema whimsical ad una cerimonia nuziale? Colori saturi, decorazioni floreali e dettagli stravaganti saranno i vostri migliori alleati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Whimsical wedding, come organizzare un matrimonio magico