West Nile salgono contagi e decessi | i dati Iss
In tutta Italia, i contagi confermati di West Nile sono saliti a 647 mentre i decessi a seguito dell’infezione sono stati 47. Lo riferisce l’ultimo bollettino, il decimo dall’inizio dell’emergenza sanitaria, diramato dall’Istituto superiore di Sanità. Purtroppo si assiste a un aumento, tanto nei contagi quanto nei decessi da West Nile: rispetto all’ultimo resoconto, i . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: west - nile
West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina
West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali”
West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli
West Nile nuovo caso nell'Oristanese. Positivo un paziente di Cabras che è stato ricoverato in ospedale. Salgono a 30 i contagi da Febbre del Nilo dall'inizio dell'anno Vai su Facebook
ORD. 009/2025: Virus West Nile. Disinfestazione urgente di un'area del territorio comunale - ORD. 009/2025: Sorveglianza e controllo delle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive. Disinfestazione urgente di un'area del territorio comunale. Per con... - X Vai su X
Febbre del Nilo in Sardegna, i contagi salgono a 30: l'allerta per la West Nile; West Nile, salgono contagi e decessi: i dati Iss; Nuovo caso di West Nile in Sardegna, contagi salgono a 30.
Febbre del Nilo in Sardegna, i contagi salgono a 30: l'allerta per la West Nile - Ancora West Nile: in Sardegna un paziente ultrasettantenne di Cabras è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano dopo essere risultato positivo al virus della febbre del Nilo. msn.com scrive
West Nile, in Italia 647 casi e 47 decessi. Il bollettino Iss - Salgono a 647 i casi confermati nell’uomo in Italia dall’inizio del 2025, con 47 decessi. Come scrive doctor33.it