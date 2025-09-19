Werder Brema-Friburgo sabato 20 settembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Quarto turno di Bundesliga per il Werder Brema che trova in casa un Friburgo in netta difficoltà. I biancoverdi hanno fatto la voce grossa a Monchengladbach vincendo con un rotondo 4 a 0 e dando seguito alla coraggiosa prova contro il Leverkusen. Una squadra che dopo essere partita ad handicap si sta velocemente ritrovando e che pare destinata ad un campionato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Werder Brema-Friburgo (sabato 20 settembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Mbangula lascia la Juve, ufficiale il trasferimento al Werder Brema: il belga lascia i bianconeri. Il comunicato

Mbangula Werder Brema può decollare: trattativa in corso tra i tedeschi e la Juventus, ci sono aggiornamenti importanti

Mbangula Werder Brema e non solo, c’è un altro club di Bundesliga sulle tracce del belga. Tutti gli aggiornamenti

Il lungo viaggio di Karl Hein, portiere dell'Estonia, che venerdì gioca contro l'Italia. Gioca al Werder Brema ma è di proprietà dell'Arsenal. La sua storia calcistica è partita da Polva, un paesino dove nessuno giocava a calcio. Di Andrea Romano - X Vai su X

