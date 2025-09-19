Welcome Night | che festa! Un mare di gente in piazza Ghiaia per il benvenuto agli universitari di Parma

Parmatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enorme successo ieri sera per la Welcome Night, la speciale festa di benvenuto che Università e Comune hanno organizzato per chi studia a Parma. Davvero un mare di gente ha riempito Piazza Ghiaia: tante studentesse e studenti "vecchi e nuovi" che hanno festeggiato insieme l'inizio anno.In. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: welcome - night

Arriva “Zoomarine Night” con effetti speciali

Cyberpunk 2077: un sequel in una night city pronta a distruggerti

Il film che ha rivoluzionato m. night shyamalan merita più riconoscimenti

Welcome Night: che festa! Un mare di gente in piazza Ghiaia per il benvenuto agli universitari di Parma; Ecco la “Welcome night”, festa di benvenuto alle matricole dell’Università di Udine; Welcome night: successo per la seconda edizione della festa di benvenuto alle matricole.

Festa del Mare ad Ancona, talk su mare e mestiere del pescatore - Alla Festa del Mare di Ancona con i talk obiettivo puntato sulle nuove competenze a servizio dell'economia del mare e sul mestiere del pescatore tra innovazione e continuità. Si legge su ansa.it

La Festa del Mare piace, in migliaia al concerto di Raf - Migliaia di persone si sono riversate ieri dal tardo pomeriggio fino a notte nelle strade e nelle piazze di Ancona per la Festa del Mare. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Welcome Night Festa Mare