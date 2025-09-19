Welcome Night | che festa! Un mare di gente in piazza Ghiaia per il benvenuto agli universitari di Parma
Enorme successo ieri sera per la Welcome Night, la speciale festa di benvenuto che Università e Comune hanno organizzato per chi studia a Parma. Davvero un mare di gente ha riempito Piazza Ghiaia: tante studentesse e studenti "vecchi e nuovi" che hanno festeggiato insieme l'inizio anno.In. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
welcome - night
