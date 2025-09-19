We Care Empoli illumina e scalda il cuore del centro storico In 700 alla serata di beneficenza organizzata dalla Misericordia

Firenzetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si spengono le luci della terza edizione di We Care Empoli. L’evento di beneficenza, promosso dalla Misericordia di Empoli nella suggestiva cornice di piazza Farinata degli Uberti, ha saputo riunire settecento persone con un unico obiettivo: raccogliere fondi per la Protezione Civile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

