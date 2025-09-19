Water Blitz | tutti possono diventare scienziati per un giorno e contribuire a monitorare la qualità delle acque

Parmatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giorni per scoprire lo stato di salute dei corpi idrici del Comune di Parma e contribuire alla loro tutela. Dal 10 al 13 ottobre, grazie a semplici kit di analisi gratuiti, i cittadini di Parma potranno raccogliere dati fondamentali sulla qualità delle acque di fiumi, canali, laghi e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: water - blitz

Blitz in casa del pusher: trovato mezzo chilo di droga nascosto nella cassetta del water

Blitz in casa del pusher: trovato mezzo chilo di droga nascosto nella cassetta del water

Water Blitz: tutti possono diventare “scienziati per un giorno” e contribuire a monitorare la qualità delle acque; Il Punto: nel primo anno oltre 3.300 partecipanti e 115 appuntamenti; 23 settembre: al via gli incontri di “Parma e l’Altrove. Le vie antiche oggi”.

water blitz tutti possonoWater Blitz: tutti possono diventare “scienziati per un giorno” e contribuire a monitorare la qualità delle acque - L’obiettivo è quello di identificare criticità e luoghi di pregio che caratterizzano i nostri corsi ... Riporta parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Water Blitz Tutti Possono