Vuelle la serie A2 andrà ancora sulla Rai Confermato l’accordo con la tv di Stato

Alla Rai piace la serie A2 di basket. L’accordo è stato confermato ieri nel corso della presentazione del campionato svoltasi a Bologna: per la terza stagione consecutiva le gare di campionato saranno ospitate, sempre con cadenza quindicinale, dal canale RaiSport HD, al numero 58 della piattaforma digitale terrestre. Le prime tre gare ad andare in tv saranno Cividale-Tezenis Verona, venerdì 26 settembre alle ore 20.45; Gemini Mestre-Sella Cento venerdì 3 ottobre, alle 21 e Avellino-Brindisi domenica 12 ottobre alle 12.30. "Siamo molto contenti del rinnovo dell’accordo con la Rai, abbiamo fatto registrare dati di ascolto interessanti e questo ci permette di raggiungere un pubblico diverso, rispetto agli spettatori della piattaforma - ha detto il presidente di Lnp, Francesco Maiorana -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

