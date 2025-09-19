Vuelle la serie A2 andrà ancora sulla Rai Confermato l’accordo con la tv di Stato
Alla Rai piace la serie A2 di basket. L’accordo è stato confermato ieri nel corso della presentazione del campionato svoltasi a Bologna: per la terza stagione consecutiva le gare di campionato saranno ospitate, sempre con cadenza quindicinale, dal canale RaiSport HD, al numero 58 della piattaforma digitale terrestre. Le prime tre gare ad andare in tv saranno Cividale-Tezenis Verona, venerdì 26 settembre alle ore 20.45; Gemini Mestre-Sella Cento venerdì 3 ottobre, alle 21 e Avellino-Brindisi domenica 12 ottobre alle 12.30. "Siamo molto contenti del rinnovo dell’accordo con la Rai, abbiamo fatto registrare dati di ascolto interessanti e questo ci permette di raggiungere un pubblico diverso, rispetto agli spettatori della piattaforma - ha detto il presidente di Lnp, Francesco Maiorana -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vuelle - serie
Vuelle, Dalla Salda. "La serie A in tre anni». Arriva un lungo europeo
C'era una volta la Serie A. . Dal canale Vuelle History Channel.. Mike Sylvester e la RISSA del 1985 contro Caserta. - facebook.com Vai su Facebook
La Victoria Libertas Pesaro comunica che il match della 1^ giornata del campionato di Serie A2 in programma domenica 21 settembre alle 18:00 in trasferta contro Gruppo Mascio Bergamo è stato rinviato. Il match si disputerà mercoledì 15/10 alle 20:30 alla C - X Vai su X
Vuelle, la serie A2 andrà ancora sulla Rai. Confermato l’accordo con la tv di Stato - Intanto, Carlos Delfino annuncia il ritiro a 43 anni: l’ultima volta in serie A è stata con Pesaro ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Vuelle, ritiro alla Vitrifrigo: Pesaro svolgerà la preparazione in casa visto che l’Arena non ospiterà il Rossini Opera Festival - PESARO La Vitrifrigo Arena, "liberata" dal Rossini Opera Festival, quest'estate ospiterà ad agosto la preparazione della Vuelle. corriereadriatico.it scrive