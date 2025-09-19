Vucinic nuovo ct del Montenegro è ufficiale | l’ex Juventus allenerà il bianconero Adzic in Nazionale Svelati tutti i dettagli nel comunicato
Vucinic nuovo ct del Montenegro, è ufficiale: l’ex attaccante della Juve allenerà il bianconero Adzic in Nazionale. Il comunicato del club. Un eroe nazionale, un pezzo di storia del calcio italiano e bianconero. Mirko Vucinic torna da protagonista, e lo fa sulla panchina più importante: è lui il nuovo Commissario Tecnico del Montenegro. Un’investitura che sa di leggenda, un cerchio che si chiude per il giocatore più forte e rappresentativo della storia del suo paese. Il primo capitano diventa CT. Per il Montenegro, Vucinic non è un allenatore qualsiasi. È un’icona. È stato il primo, storico capitano della Nazionale e, soprattutto, l’autore del primo gol in assoluto dei “Brave Falcons”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vucinic - nuovo
Vucinic sarà il nuovo ct della Nazionale montenegrina: ufficialità in arrivo, l’ex Juve allenerà anche Adzic! Tutti i dettagli
Cosa fa Vucinic oggi, è pronto a esordire come allenatore: sarà il nuovo CT del Montenegro
Vucinic sarà il nuovo ct del Montenegro: l’ex Juve e Roma alla guida della sua Nazionale
Mirko #Vucinic si appresta a diventare il nuovo CT del #Montenegro. #Calciomercato #transfer. [@NicoSchira] - X Vai su X
Ex Juventus, Vucinic sarà il nuovo CT del Montenegro Vai su Facebook
Ufficiale: Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro; La nuova vita di Mirko Vucinic: sarà commissario tecnico del Montenegro. Il Lecce, l'amicizia con Krstovic, la prima volta in panchina; Nazionali, nuovo c.t. per il Montenegro: Vucinic!.
Ufficiale: Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro - Ora e ufficiale: Mirko Vucinic, ex Roma e Juventus tra le altre, e diventato il nuovo ct del Montenegro. Riporta sportmediaset.mediaset.it
Il Montenegro ufficializza Vucinic nuovo ct: “Quel gol al Via del Mare contro i Campioni del Mondo…” - Con questo post, la federazione calcistica del Montenegro ha annunciato Mirko Vucinic come nuovo selezionatore: “Ci sono notizie che non vengono percepite come informazioni, ma come sentimento. Come scrive calciolecce.it