Vucinic nuovo ct del Montenegro è ufficiale | l’ex Juventus allenerà il bianconero Adzic in Nazionale Svelati tutti i dettagli nel comunicato

Vucinic nuovo ct del Montenegro, è ufficiale: l’ex attaccante della Juve allenerà il bianconero Adzic in Nazionale. Il comunicato del club. Un eroe nazionale, un pezzo di storia del calcio italiano e bianconero. Mirko Vucinic torna da protagonista, e lo fa sulla panchina più importante: è lui il nuovo Commissario Tecnico del Montenegro. Un’investitura che sa di leggenda, un cerchio che si chiude per il giocatore più forte e rappresentativo della storia del suo paese. Il primo capitano diventa CT. Per il Montenegro, Vucinic non è un allenatore qualsiasi. È un’icona. È stato il primo, storico capitano della Nazionale e, soprattutto, l’autore del primo gol in assoluto dei “Brave Falcons”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

