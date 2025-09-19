Vucinic Montenegro la Juventus scrive al suo ex attaccante dopo la nomina a ct della Nazionale | dedica speciale del club bianconero – FOTO

Vucinic Montenegro, la Juventus ha scritto questo messaggio al suo ex attaccante dopo la nomina a nuovo ct della Nazionale – FOTO. Un legame che non si spezza, un affetto che resta immutato nel tempo. La Juventus celebra uno dei suoi eroi del passato e si congratula con Mirko Vucinic per la sua nomina a nuovo Commissario Tecnico del Montenegro. Con un messaggio sui propri canali ufficiali, il club ha voluto omaggiare il suo ex attaccante per questo nuovo, prestigioso incarico. Congratulazioni all'ex bianconero Mirko Vucinic per la nomina a C.T. del Montenegro!??? pic.twitter.comaEDkzJ7mip — JuventusFC (@juventusfc) September 19, 2025 Le congratulazioni della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vucinic Montenegro, la Juventus scrive al suo ex attaccante dopo la nomina a ct della Nazionale: dedica speciale del club bianconero – FOTO

