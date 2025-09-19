Vsita a borgo Rajù - Le Vie dei Tesori Festival 2025

Borgo Rajù è scomparso in una notte di san Silvestro, nel 1972 quando il torrente Fantina esondò e si portò via gran parte delle strutture, le strade e anche una famiglia di quattro persone. Le altre famiglie, che abitavano questo borgo fantasma sin dagli anni Quaranta quando era sorto in piena. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: vsita - borgo

In occasione del Martirio di San Giovanni Battista, venerdì 29 Agosto alle ore 20:30 si celebrerà la Santa Messa nella cappella della Misericordia in via Roma a Borgo San Dalmazzo. Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo Bernardi Mariano Sei di Borgo san Vai su Facebook

Vip in visita a Savoca: per le vie del borgo Ronaldo "Il Fenomeno" e Alessandro Siani - Nel borgo sono stati infatti avvistati Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo e soprannominato "Il Fenomeno", dirigente sportivo ed ex ... Si legge su sikilynews.it

Per le Vie del Borgo: dal 20 agosto l’appuntamento nel centro storico di Montefalcione - L’appuntamento, giunto alla XIII edizione, si terrà il 21, 22 e 23 agosto e quest’anno dopo l’acqua ed il ... Secondo irpinianews.it