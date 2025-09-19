Von der Leyen su nuove sanzioni a Russia | è ora di chiudere il rubinetto

Bruxelles, 19 set. (askanews) -La Commissione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato, in un video messaggio, il 19esimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, avvertendo che "è ora di chiudere il rubinetto" energetico russo. "Nelle ultime due settimane, i droni russi Shahed hanno violato lo spazio aereo della nostra Unione sia in Polonia che in Romania. Queste non sono le azioni di qualcuno che vuole la pace. Il presidente Putin ha ripetutamente intensificato la pressione e, in risposta, l'Europa sta aumentando la sua pressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

