Von der Leyen | con le sanzioni economia russa ai limiti

Imolaoggi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La nostra analisi economica è chiara: le sanzioni stanno avendo un forte impatto sull’economia russa. Il tasso di interesse è al 17%. L’inflazione è costantemente elevata. L’accesso della Russia ai finanziamenti e alle entrate è in costante diminuzione. E l’economia di guerra surriscaldata della Russia sta raggiungendo i suoi limiti”.? Eurostat: in UE 93. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

von der leyen con le sanzioni economia russa ai limiti

© Imolaoggi.it - Von der Leyen: “con le sanzioni economia russa ai limiti”

In questa notizia si parla di: leyen - sanzioni

Von der Leyen: ‘le sanzioni stanno colpendo l’economia russa’

Dazi Usa, prevale linea Meloni-Merz, no a contromisure fino a 1 agosto, von der Leyen: "Dobbiamo negoziare, ma sanzioni pronte"

Ue, approvato il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, Von der Leyen: “Saranno misure significative”

Gas russo, von der Leyen: «È ora di chiudere i rubinetti». Ecco il nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca; Von der Leyen, 'i 27 approvino rapidamente le nuove sanzioni'; Ue vara il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Von der Leyen: è ora di chiudere il rubinetto del gas russo.

Von der Leyen su nuove sanzioni a Russia: è ora di chiudere il rubinetto - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato, in un ... Segnala libero.it

von der leyen sanzioniVon der Leyen annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Che risponde con i jet - Bruxelles rafforza l’arsenale economico contro Mosca: stop al gas liquefatto russo, embargo su navi e raffinerie che aggirano i divieti, ... Si legge su formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Sanzioni