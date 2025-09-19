“La nostra analisi economica è chiara: le sanzioni stanno avendo un forte impatto sull’economia russa. Il tasso di interesse è al 17%. L’inflazione è costantemente elevata. L’accesso della Russia ai finanziamenti e alle entrate è in costante diminuzione. E l’economia di guerra surriscaldata della Russia sta raggiungendo i suoi limiti”.? Eurostat: in UE 93. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Von der Leyen: “con le sanzioni economia russa ai limiti”