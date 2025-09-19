“L’Europa è stata al fianco dell’Ucraina sin dall’inizio. Di fronte all’escalation russa, l’Europa ha raccolto la sfida. Continueremo ad utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per porre fine a questa guerra brutale”. A pronunciare queste parole è la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, che con un videomessaggio ha presentato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni adottato dall’Unione europea nei confronti di Mosca. La stessa von der Leyen ha poi partecipato, assieme all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune Kaja Kallas, ad una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles nel pomeriggio di venerdì 19 settembre per presentare le diverse misure incluse nel pacchetto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Von der Leyen annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Che risponde con i jet