Voltri bambino precipitato dal terrazzo | procura valuta lesioni colpose o abbandono di minore

19 set 2025

La procura di Genova è in attesa degli atti relativi all’incidente avvenuto all’istituto De Amicis di Voltri, dove un bambino di 7 anni è precipitato dal terrazzo durante l’orario scolastico. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe salito su una rampa di scale priva di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

voltri bambino precipitato terrazzoDramma a scuola a Genova, bimbo di sette anni cade dal secondo piano: lotta tra la vita e la morte - Dalle prime informazioni il bimbo sarebbe caduto dal cornicione di uno dei due grossi terrazzi del secondo piano, per cause ancora in fase di accertamento. primocanale.it scrive

voltri bambino precipitato terrazzoBimbo cade dalla finestra della scuola a Genova Voltri, in rianimazione al Gaslini - Ha riportato gravissime conseguenze, precipitando dal secondo piano. Lo riporta rainews.it

