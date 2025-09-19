Volterra il mercato torna in piazza dei Priori | Ottima notizia | adesso lavoriamo sul riassetto
“Il ritorno del mercato settimanale in piazza dei Priori è una notizia che attendevamo da tempo, ringraziamo il sindaco Santi per aver accolto la nostra richiesta e per essersi adoperato in modo da garantire il ripristino dei banchi con una settimana di anticipo”. Esprime la sua soddisfazione il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: volterra - mercato
TORNA IL MERCATO IN PIAZZA DEI PRIORI VOLTERRA - Come ogni anno nella seconda metà di settembre, il mercato lascerà Vallebona e tornerà in piazza. "In accordo con le associazioni di categoria, il mercato settimanale si svolgerà nel centro storico co Vai su Facebook
Volterra, il mercato torna in piazza dei Priori: Ottima notizia: adesso lavoriamo sul riassetto; MERCATO SETTIMANALE; Volterragusto: mostra mercato del tartufo marzuolo a Volterra.
De Stasio: ‘Fu mia la proposta su ritorno del mercato a Piazza Risorgimento’. Regionali, stoccata ai consiglieri del centrosinistra - “Finalmente il mercato rionale da sempre ubicato nello spazio adiacente Viale Mellusi e Piazza Risorgimento torna nella sua sede naturale! Scrive ntr24.tv
Torna la fiera d’agosto. Alcune attrazioni in piazza del Mercato - Cambia la viabilità nel centro cittadino in occasione della consueta Fiera d’agosto e del Festival Liberi Tutti. Segnala lanazione.it