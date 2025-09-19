Volo di dieci metri e poi nel canale con l’auto | quattro ragazze intrappolate salvate dai Vigili del Fuoco L’incidente a Segni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura ieri sera intorno alle 22.30 quando un’auto con a bordo quattro ragazze è precipitata per circa dieci metri finendo nel fiume Sacco, lungo via della Mola, in località Torraccia. La strada collega via Casilina con la via Consolare Latina, al confine con Colleferro. L’impatto e il blocco nel fosso. Per cause ancora da chiarire, la vettura è uscita di strada cadendo nel fosso sottostante, dove l’acqua raggiungeva circa un metro di altezza. Le giovani sono rimaste intrappolate nell’abitacolo, impossibilitate a uscire da sole. L’intervento dei soccorsi. Determinante l’arrivo dei vigili del fuoco di Colleferro, che con più mezzi hanno estratto le ragazze dall’auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Volo di dieci metri e poi nel canale con l’auto: quattro ragazze intrappolate salvate dai Vigili del Fuoco. L’incidente a Segni

In questa notizia si parla di: volo - dieci

Valerio Giamarco muore a 18 anni: l'incidente con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri

Valerio Giammarco muore a 18 anni: l'incidente con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri

Giammarco Valerio muore a 18 anni: l'incidente con un'auto mentre era in sella alla sua Ducati e il volo di dieci metri

Nel report “Carbon Inequality Kills”, Oxfam ha identificato 23 miliardari possessori di jet privati. In media, ciascuno ha compiuto 184 voli all’anno, per un totale di 425 ore in volo, equivalenti a dieci giri del mondo. - X Vai su X

Dal 23 settembre anche i cani oltre i dieci chili potranno volare in cabina. Controlli, certificazioni veterinarie e trasportini adeguati, sono alcune delle nuove norme. Ipotesi primo volo di Ita Airways sulla tratta Milano-Roma - facebook.com Vai su Facebook

Val Cannobina, cade in un canale cercando funghi: grave una donna di 76 anni; Frassinetto: a 81 anni guida nel bosco e finisce nella scarpata dopo un volo di dieci metri; Sport in tv oggi (sabato 2 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Oristano, scooter contro auto: grave un diciannovenne - Il ragazzo ha fatto un volo di dieci metri dopo lo schianto: è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è in Rianimazione ... Scrive msn.com

Zoncolan, tratto in salvo un ciclista finito in un canalone dopo un volo di dieci metri - Un ciclista è stato tratto in salvo nella serata di domenica 24 agosto nel comprensorio dello Zoncolan, dopo essere finito in un canalone impervio a seguito di una caduta di una decina di metri. Come scrive rainews.it