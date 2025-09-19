Volley Rossopomodoro Palermo in amichevole a Sciacca

A quasi un mese dall’inizio della preparazione arriva il primo test sul campo per la Rossopomodoro Volo International Palermo, che domani pomeriggio - sabato 20 settembre - alle 18,30 sarà di scena al Palatenda Nino Roccazzella di Sciacca per affrontare la locale Scalia. Si tratta di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: volley - rossopomodoro

Volley, la Rossopomodoro Palermo inizia la preparazione

Volley, la Rossopomodoro Palermo rilancia il settore giovanile

Attenzione, popolo del fitness! Vi aspettiamo al Peperoncino con gli After Party ufficiali: AeQuilibrium Beach Volley Marathon e Gliss Bibione Beach Fitness 2025! Musica, atmosfera frizzante, pizza, panini e cocktail ti aspettano per chiudere la serata all Vai su Facebook

Volley, Rossopomodoro: scatta la Serie B maschile, palermitani contro la debuttante Scalia; Volley, colpo grosso della Rossopomodoro: arriva l'ala Masotti.

Calcio: Man City, 'A Palermo amichevole indimenticabile' - È stato un viaggio calcistico che ha avuto tutto: una città bellissima, un'incredibile atmosfera, uno stadio vivace e un'accoglienza calorosa". Segnala ansa.it

Palermo-Manchester City 0-3: gol e highlights dell'amichevole - È Haaland a sbloccare la gara nel primo tempo, poi Pep cambia tutta la squadra nella ripresa e la chiude con la ... sport.sky.it scrive