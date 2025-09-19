Volley | ko col cvr ICaRe prima amichevole della sua storia
Finalmente ha rotto il ghiaccio: dopo l’annullamento dell’amichevole con Campagnola, la ICaRe Cavriago, che disputa la B2, ha dato il via alla stagione con la prima amichevole della sua storia da team iscritto ai campionati nazionali. Ha giocato a Rivalta contro la Fos Cvr (Serie B1) e ha perso 4 a 0 (25-18, 25-12, 25-16, 26-24), con le reggiane che hanno fatto valere la differenza di categoria. A referto, Fos Cvr di coach Ghibaudi con Maggiali 8, Balconati 2, Spagnuolo 13, Morian 10, Benedetti 13, Migliore 13, Cioni (L), Ronzoni (L), Odorici 1, Rossi 2, Brunfranco 7, Ferrari 12. N.e.: Boni. Per la ICaRe di coach Scaltriti, Annalisa Canale 1 (nella foto, ace e primo punto bene augurante del primo set), Cristofaro 6, Fava A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
