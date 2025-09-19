Volley Club Frascati Sbacco | L’obiettivo è sempre quello di migliorarsi

Frascati (Rm) – E’ una serie C maschile molto determinata quella del Volley Club Frascati. La squadra tuscolana sarà guidata ancora da Alessandro Sbacco: “Quando sposo un progetto difficilmente cambio strada al secondo anno – dice il coach – E’ stato un anno molto pieno considerando il supporto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: volley - club

Volley B1 donne, l’allenatore ricomincia con grande entusiasmo. Vtb, Ghiselli riparte: "Fiero di questo club»

Carisport a pieno ritmo, il Volley Club Cesena sarà il gestore dell'impianto per i prossimi cinque anni

Carisport, ecco il gestore. In campo il Volley Club

Davide Kulha New entry in casa per la Serie C SPB! Benvenuto ad Davide Kulha, centrale classe 2008, 190 cm, cresciuto nella A.S.D. Palma Team Volley. Dopo l’esperienza in Serie C con il Volley Club Leone, Davide approda a Biella per crescere con Vai su Facebook

Volley Club Frascati (serie C masch.), Sbacco: “L’obiettivo? È sempre quello di migliorarsi”; Volley Club Frascati, Sbacco: “Cerchiamo di centrare gli obiettivi con C maschile e B2 femminile”; Volley Club Frascati, Basili: “Sabato ci giochiamo tutto, dipende solo da noi”.

Volley Club Frascati (serie C masch.), Sbacco: “L’obiettivo? È sempre quello di migliorarsi” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – E’ una serie C maschile molto determinata quella del Volley Club Frascati. Riporta osservatoreitalia.eu

Volley Club Frascati, il presidente Musetti: “Prime squadre e giovanili, le aspettative sono alte” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Si sono riaperti i battenti del palazzetto dello sport di Vermicino per le prime squadre del Volley Club Frascati. Scrive osservatoreitalia.eu