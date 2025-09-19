Volkswagen sospende la produzione dell' iDBuzz vendite inferiori alle attese

19 set 2025

Il successore hi-tech del Bulli soffre, forse anche a causa di un prezzo non certo popolare e di alcuni problemi tecnici che ne fermano la commercializzazione anche negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dday.it

