Vlahovic Juventus svolta a sorpresa nel futuro del serbo! Possibili novità in arrivo già nei prossimi mesi | tutte le ultimissime
Vlahovic Juventus, il rendimento top del serbo attira i club europei: pronti 15-20 milioni per evitare l’asta a parametro zero a giugno. I gol di Dusan Vlahovic sono la più grande gioia e, paradossalmente, la più grande preoccupazione per la Juventus. Da un lato, il centravanti serbo sta trascinando la squadra di Igor Tudor a suon di reti, con una media realizzativa da top player europeo. Dall’altro, ogni sua prodezza accende i riflettori del mercato su una situazione contrattuale sempre più delicata. Il suo straordinario rendimento, infatti, non è passato inosservato. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, la continuità con cui Vlahovic sta trovando la via del gol potrebbe innescare uno scenario di mercato inaspettato già nella prossima finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?
Ultim’ora Juventus, l’ipotesi su Vlahovic è clamorosa: l’aggiornamento
Rinnovereste il contratto di Vlahovic con la Juventus ? = sì = no - facebook.com Vai su Facebook
Juve con Yildiz e Vlahovic: ok, la coppia è giusta #juve #juventus #yildiz #vlahovic - X Vai su X
Juventus, svolta per Vlahovic: nuovo scambio per Tudor; David come Inzaghi ma più tecnico. La strana sorpresa e la differenza da Vlahovic; Milan punta a Vlahovic: possibile scambio con Bennacer.
Vlahovic, svolta Juve a sorpresa: scambio anti Inter a gennaio - Vlahovic ecco la svolta Juve sul calciomercato: scambio anti Inter a gennaio con il bomber scaricato dal top club di Premier ... Segnala calciomercato.it
Vlahovic Juve, rivelazione a sorpresa sul centravanti serbo: «Non potrà rimanere a Torino per questi due motivi»! L’aneddoto - Vlahovic Juve, rivelazione a sorpresa sul centravanti: «Non potrà rimanere a Torino per questi due motivi»! juventusnews24.com scrive