Vlahovic Juve Tudor svela il segreto dietro al cambiamento del serbo | ecco cosa è successo in queste settimane e su cosa ha lavorato l’attaccante per tornare bomber

Vlahovic Juve, Tudor svela il segreto dietro al cambiamento del serbo: tutte le dichiarazioni del mister in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida di campionato contro l' Hellas Verona, l'allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione del match. Tra i vari temi toccati, il tecnico croato si è soffermato in particolare sullo stato di forma e sulla crescita del suo attaccante, Dusan Vlahovic, indicando due fattori chiave che ne stanno determinando il rendimento positivo: la serenità mentale e la forza del collettivo. Il centravanti serbo è apparso rigenerato in questo avvio di stagione, più decisivo e coinvolto nella manovra della squadra.

Juventus: Tudor, "Vlahovic ora è meno pensieroso" - "Vlahovic è meno pensieroso e più concentrato, in questo modo è molto più lucido su ciò che deve fare in campo": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, racconta il perio ... Riporta tuttosport.com

