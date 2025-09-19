Vlahovic Juve magic moment per il serbo | dalla Continassa rivelano che… Il retroscena sul centravanti bianconero
Vlahovic Juve, la straordinaria trasformazione del serbo: liberato dal peso delle aspettative, gioca con una nuova serenità e segna a raffica. C’è un Dusan Vlahovic nuovo, diverso, alla Juventus. La sua trasformazione, come analizzato dalla Gazzetta dello Sport, non è legata a una questione tecnica o tattica, ma a una profonda e decisiva evoluzione mentale che lo ha reso un attaccante totale. Il bomber serbo si è finalmente scrollato di dosso la pressione che ne aveva limitato l’istinto. Non sente più l’obbligo di dover dimostrare a ogni costo di essere un giocatore da Juve, di giustificare l’importante investimento fatto per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
