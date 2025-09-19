Vlahovic Juve il rinnovo al ribasso torna ad essere una pista percorribile? Come stanno le cose e tutta la verità sul centravanti serbo

Vlahovic Juve, nessuna offerta di rinnovo al ribasso dal club: la sensazione è che il centravanti serbo possa liberarsi a parametro zero a giugno. Nel pieno del suo miglior momento di forma, con una media gol da top player europeo, il futuro di  Dusan Vlahovic  alla  Juventus  non è mai stato così incerto. Mentre alcuni tifosi sognano di costruire un ciclo vincente attorno al loro bomber, l e speranze di un prolungamento di contratto si scontrano con una realtà economica complessa e, soprattutto, con le ultime indiscrezioni che arrivano da fonti autorevoli. A gelare l’ambiente bianconero è stato il giornalista  Gianni Balzarini, che ha fornito un quadro decisamente pessimistico sulle possibilità di un rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

