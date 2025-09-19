Vlahovic Juve il rinnovo al ribasso torna ad essere una pista percorribile? Come stanno le cose e tutta la verità sul centravanti serbo

Vlahovic Juve, nessuna offerta di rinnovo al ribasso dal club: la sensazione è che il centravanti serbo possa liberarsi a parametro zero a giugno. Nel pieno del suo miglior momento di forma, con una media gol da top player europeo, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus non è mai stato così incerto. Mentre alcuni tifosi sognano di costruire un ciclo vincente attorno al loro bomber, l e speranze di un prolungamento di contratto si scontrano con una realtà economica complessa e, soprattutto, con le ultime indiscrezioni che arrivano da fonti autorevoli. A gelare l’ambiente bianconero è stato il giornalista Gianni Balzarini, che ha fornito un quadro decisamente pessimistico sulle possibilità di un rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il rinnovo al ribasso torna ad essere una pista percorribile? Come stanno le cose e tutta la verità sul centravanti serbo

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Novità Vlahovic, nuovo contatto con la Juve: ecco cosa c’è di nuovo

Vlahovic, Roma sullo sfondo: la Juve vuole venderlo, ma Dusan pensa al 2026. E se fosse un’occasione?

Vlahovic giocherà titolare in Verona Juve Le prime idee di formazione di Tudor Vai su Facebook

Juve con Yildiz e Vlahovic: ok, la coppia è giusta #juve #juventus #yildiz #vlahovic - X Vai su X

Vlahovic rifiuta rinnovo e offerte, può restare alla Juventus: può restare da esubero, quanto guadagna e cosa succede se rimane a Torino; Calciomercato Juve, l’ipotesi Vlahovic e la dura legge di Comolli. Hjulmand, mossa disperata; Juve, il caso Vlahovic: Tudor punta su di lui, cambiano le strategie di mercato. Cosa succede.

Vlahovic Juve, il rinnovo al ribasso torna ad essere una pista percorribile? Come stanno le cose e tutta la verità sul centravanti serbo - Vlahovic Juve, nessuna offerta di rinnovo al ribasso dal club: la sensazione è che il centravanti serbo possa liberarsi a parametro zero a giugno Nel pieno del suo miglior momento di forma, con una me ... Da juventusnews24.com

Rinnovo Vlahovic: la Juventus ci ripensa? Novità e aggiornamenti - L'inizio di stagione stratosferico di Dusan Vlahovic inizia ad accendere le dovute riflessioni in vista del ... fantamaster.it scrive