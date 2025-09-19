Con uno scambio, nella prossima sessione di mercato, la Juventus potrebbe rimpiazzare Dusan Vlahovic: operazione a sorpresa con il Real Madrid La nota più lieta in assoluto di questo inizio di stagione della Juventus è certamente Dusan Vlahovic. Impatto considerevole avuto dal serbo nelle primissime partite dell’annata, un atteggiamento e una brillantezza che non corrispondono all’immagine di un giocatore che si senta totalmente avulso dal contesto e dal progetto, tutt’altro. Quattro gol e un assist in poco più di 130 minuti giocati, se non è un rendimento da record poco ci manca. Non sfugge, e questo è vero, il fatto che Vlahovic abbia realizzato tutto questo da subentrato dalla panchina. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Vlahovic al Real Madrid: la Juve dice sì con lo scambio