Vittoria netta non c’è partita Regionali ecco i sondaggi

C'è fermento in Calabria: nell'aria si sente il profumo di una sfida che rischia di stravolgere gli equilibri politici della regione. Mancano pochi giorni al voto e la tensione cresce, mentre i protagonisti si preparano al verdetto delle urne. Ma cosa bolle davvero sotto la superficie? Dietro le quinte, i sondaggi iniziano a delineare uno scenario che nessuno avrebbe immaginato fino a qualche mese fa. Voci, speranze e timori si mescolano tra gli elettori, mentre le coalizioni giocano le loro ultime carte. È una corsa contro il tempo per ribaltare i pronostici. Secondo l'ultima rilevazione Ipsos commissionata dal Corriere della Sera, il governatore uscente Roberto Occhiuto sembra avere una marcia in più.