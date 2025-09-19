Visnadi analizza Ajax Inter | Le mani di Sommer la testa di Thuram Risposta di Chivu a Pandev? Ci mancava solo…

Visnardi ha analizzato sul Giornale l’esordio in Champions dell’Inter contro l’Ajax, chiarendo alcuni aspetti di dentro e fuori dal campo. Intervenuto sul Giornale, Gianni Visnadi ha analizzato la vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax, mettendo in evidenza alcuni aspetti chiave della partita e del progetto di Cristian Chivu. SOMMER E THURAM – «Le mani di Sommer e la testa di Thuram. Più l’arguzia di Chivu, che riecheggia il suo Mourinho: ‘L’ha già detto qualcuno prima di me, non sono. uno scemo’». Visnadi ha commentato la prestazione di Yann Sommer, il portiere che ha salvato l’ Inter con una parata decisiva prima che Marcus Thuram, con un colpo di testa, mettesse ordine nel campo e nelle gerarchie della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

