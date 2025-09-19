Visite al bambuseto un esempio di sviluppo

Nato circa 10 anni fa, grazie ad una intuizione di Marco Mercatelli, il bambuseto di circa 6 ettari, già passato per gli onori della cronaca nazionale per l’importanza dell’impianto che, di fatto, si può ritenere il capofila rispetto agli altri sorti nel frattempo in Italia. L’altro giorno, infatti, Confindustria - Cisambiente ha organizzato una visita all’interno del progetto Grand Tour Impianti finalizzato alla conoscenza di impianti di eccellenza in Italia per promuovere le buone pratiche nel settore del riciclo e del recupero delle risorse. L’obiettivo è creare una rete di istituzioni e imprese illustrando soluzioni innovative che conciliano sviluppo economico e sostenibilità ambientale attraverso esempi concreti di aziende associate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Visite al bambuseto, un esempio di sviluppo"

In questa notizia si parla di: visite - bambuseto

Visite odontoiatriche gratuite Il 27 agosto in piazza della Libertà L’INMP e la NIHMP di Macerata saranno presenti con un camper mercoledì 27 agosto, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 in piazza della Libertà per visite odontoiatriche gratuite, per la prima fase del p - facebook.com Vai su Facebook

Visite al bambuseto, un esempio di sviluppo.

Bini visita la Fantoni: un esempio di sviluppo - Uno dei grandi esempi di imprenditorialità che parte dal basso, dalla tradizione familiare e dalla trasmissione d’azienda e che, come dimostra la storia del gruppo, si è affermata perseguendo ... Come scrive messaggeroveneto.gelocal.it