Visita nel Regno Unito | Melania Trump incontra William e Kate immagini esclusive

La First Lady Melania Trump condivide le immagini della visita ufficiale nel Regno Unito, un momento di dialogo e rappresentanza accanto al presidente Donald Trump. L’incontro con i membri della famiglia reale, tra cui il principe William e la principessa Kate, ha offerto l’occasione per rafforzare i legami storici tra Stati Uniti e Regno Unito, in un contesto di cerimonia, diplomazia e cultura. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Visita nel Regno Unito: Melania Trump incontra William e Kate, immagini esclusive

Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

Tg1. . Il presidente #Trump rientra negli Stati Uniti dopo la visita di Stato nel Regno Unito, ma la conferenza stampa finale con il premier #Starmer diventa in realtà una riflessione a tutto tondo sui fronti di crisi nel mondo. "Putin mi ha deluso – ha confessato Tru Vai su Facebook

Nel secondo giorno della visita di Stato nel Regno Unito Donald Trump ha incontrato il Primo ministro Keir Starmer, sul tavolo accordi commerciali, dossier ucraino e guerra a Gaza - X Vai su X

Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III: il programma; Donald Trump in visita nel Regno Unito con la first lady Melania: il “sei bellissima” a Kate, l’incontro con Carlo e Camilla, le polemiche sui costi; Melania Trump e la visita di stato nel Regno Unito: il suo stile in 7 punti, tra veri (o presunti) incidenti di stile e scelte azzeccate.

Melania Trump e la visita di stato nel Regno Unito: il suo stile in 7 punti, tra veri (o presunti) incidenti di stile e scelte azzeccate - La First Lady è tornata negli Stati Uniti lasciando dietro di sé un paio di look memorabili (e «memabili») e un leggero disappunto da parte di chi avrebbe desiderato vederla con brand britannici. Riporta vanityfair.it

Look a confronto durante la visita di Stato. Melania Trump vs Kate Middleton tra rigore, tradizione e riciclo - Melania Trump vs Kate Middleton tra rigore, tradizione e riciclo. Come scrive amica.it