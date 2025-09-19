vis beata abbondanza il ritorno degli assenti

Beata abbondanza. Stellone contro la Pianese godrà dell’imbarazzo della scelta in ogni zona di campo. In settimana sono tornati ad allenarsi in gruppo i tre grandi assenti di queste ultime gare ovvero Zoia, Bove e Jallow ma per loro una maglia da titolare non è affatto scontata. Andare a toccare i perfetti meccanismi mostrati nell’ultima di campionato contro il Livorno sarà infatti un’ardua impresa ma il turno infrasettimanale alle porte, martedì alle 18:30 contro il Forlì, costringerà Stellone a far delle rotazioni. Dei tre di difesa Di Renzo e Ceccacci sono quelli maggiormente spremuti. Se il primo è stato infatti sostituito per la prima volta soltanto ad inizio ripresa contro il Livorno, a causa della terza ammonizione raccolta in quattro gare, Ceccacci il campo non lo ha mai abbandonato nemmeno per un secondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

