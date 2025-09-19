Virus casi in forte aumento | cosa rischiamo in vista dell’autunno

“Bomba sanitaria” in arrivo: virus, casi in forte aumento. Cosa rischiamo – Dopo un’estate che aveva fatto sperare in una tregua, il Covid-19 è tornato a preoccupare. Settembre ha riportato in primo piano il virus, con un aumento costante dei casi e la prospettiva di una sovrapposizione con l’influenza stagionale. Gli esperti parlano già di una “fiammata” che potrebbe trasformarsi in una nuova ondata autunnale, proprio mentre milioni di studenti sono rientrati in classe. Secondo i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità, riportati da La Stampa, tra il 4 e il 10 settembre l’incidenza è passata da 3 a 5 casi ogni 100mila abitanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Virus, casi in forte aumento: cosa rischiamo in vista dell’autunno

In questa notizia si parla di: virus - casi

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Il West Nile in Lombardia, il punto sui casi ma nel 2023 era andata peggio. Quali sono gli altri virus “esotici”

Virus-medicina contro i superbatteri: al Sacco uno dei primi casi al mondo

Perché i casi di #Covid stanno risalendo, Pregliasco: "Ci sono casi in cui vale la pena fare il tampone" "Situazione non grave, ma è sbagliato sottovalutare il virus". - X Vai su X

#Caorle – Due casi sospetti di West Nile Virus: scattano le misure di prevenzione Il Comune di Caorle segnala che l’Ulss 4 ha riferito di due casi di sospetta positività al West Nile Virus nel territorio comunale. I pazienti sono un residente della località Ottava Pr Vai su Facebook

Covid e influenza, “bomba sanitaria” in arrivo: casi in forte aumento, rischio nuova ondata in autunno; Morbillo, forte aumento dei casi nell’Ue nel 2024: Italia e Romania i paesi più colpiti; Bambina di 8 anni morta di morbillo: contagi e ricoveri in forte aumento in Usa, l'epidemia sta peggiorando.

Covid e influenza, “bomba sanitaria” in arrivo: casi in forte aumento, rischio nuova ondata in autunno - Settembre ha riportato in evidenza il virus, con un aumento costante dei casi ... Secondo msn.com

Covid e influenza, casi in aumento: dati, previsioni e raccomandazioni degli specialisti - Il virologo Fabrizio Pregliasco sottolinea l’importanza della vaccinazione e della pianificazione per la stagione 2025- Si legge su iodonna.it